Tennissters naar Australië in Fed Cup

De Nederlandse tennissters moeten naar de andere kant van de wereld om hun plek in de wereldgroep van de Fed Cup te behouden. Bij de loting voor de play-offs om promotie/degradatie werd Oranje gekoppeld aan Australië. Het duel wordt op 21 en 22 april gespeeld. Australië mag bepalen waar en op welke ondergrond wordt gespeeld.

De Australische ploeg van captain Alicia Molik won afgelopen weekeinde in Canberra met 3-2 van Oekraïne, dankzij drie winstpartijen van kopvrouw Ashleigh Barty. De nummer zestien van de wereld won haar beide enkelspelen en zegevierde met Casey Dellacqua ook in het beslissende dubbel.

De Nederlandse tennissters moesten zonder hun kopvrouw Kiki Bertens in de eerste ronde van de wereldgroep buigen voor de Verenigde Staten (3-1). Oranje won in Asheville alleen het dubbel, nadat de Amerikaanse vrouwen de eerste drie enkelspelen hadden gewonnen.

,,Australië-uit is geen gunstige loting”, zei captain Paul Haarhuis. ,,Het Australische team heeft een sterke formatie, maar ik heb vertrouwen in de meiden dat we dit kunnen winnen. Dat hebben we in 2015 ook laten zien, toen we met 4-1 van ze wonnen.”

De Nederlandse tennissters speelden tien keer eerder tegen Australië. Oranje won twee keer, in 2015 in Den Bosch en in 1996 in Kampen.