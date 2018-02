Ter Mors wil op de langebaan revanche

Schaatsster Jorien ter Mors beleefde een slechte start van de Winterspelen. Ze werd uitgeschakeld met de relayploeg in het shorttracktoernooi. Op dat onderdeel had ze juist zo graag een medaille willen winnen. ,,Het zuurste moment uit mijn carrière”, zei Ter Mors in een eerste reactie. Op de 1000 meter woensdag op de langebaan wil ze die bittere smaak wegspoelen. ,,Ik voel me goed, ik schaats hard, ik heb er zin in”, blikt Ter Mors gretig vooruit.

Ze is door lichamelijke ongemakken (rug en knie) bezig aan een wisselvallig seizoen. Een plak op de 1000 meter moet alles goedmaken. ,,Ik word al sinds Sotsji 2014 teruggefloten door mijn lichaam. Ik wil heel veel en heel graag, maar mijn lichaam kan niet meer alles wat ik wil. Ik moet er zuinig op zijn en het maximale eruit halen.”

Over haar rechterknie maakt ze zich geen zorgen meer. ,,Daar valt toch geen touw aan vast te knopen. Vandaag is die knie misschien pijnlijk en morgen mogelijk weer niet. Ik houd me er niet meer mee bezig. Hij zit er nog aan, hij werkt, ik kan er hard meerijden, daar doen we het mee.”