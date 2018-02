Tiener Kim wint met overmacht op halfpipe

De Amerikaanse tiener Chloe Kim (17) heeft met overmacht de halfpipe snowboarden gewonnen in Pyeongchang. Ze haalde een score van 98,25, het zilver ging naar Liu Jiayu met 89,75 punten. Het brons was ook voor Amerika. Arielle Gold tekende voor 85,75 punten.

De Amerikaanse met Zuid-Koreaanse roots is het grootste snowboardtalent van dit moment. Al toen ze vijftien jaar oud was, haalde ze de perfecte score: 100.

Op haar dertiende had ze zich eigenlijk al geplaatst voor de Spelen in Rusland, maar toen was ze nog te jong om te mogen meedoen.