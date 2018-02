Van Kerkhof naar halve finales op 500 meter

Shorttrackster Yara van Kerkhof is er bij de Olympische Spelen in geslaagd de halve finales te halen op de 500 meter. De 27-jarige Nederlandse eindigde in haar kwartfinale als tweede achter de Italiaanse Arianna Fontana. Dat was voldoende om door te gaan. De halve finales zijn later op dinsdag.

Van Kerkhof ging kort na de start in de eerste bocht onderuit. Dat was volgens de jury de schuld van de Canadese Marianne St. Gelais, die uit de wedstrijd werd genomen. Na de herstart ging de eerste kwartfinale verder met drie shorttracksters. De Poolse Natalia Maliszewska eindigde als laatste en is uitgeschakeld.

Van Kerkhof is de enige overgebleven Nederlandse op de 500 meter. Suzanne Schulting en Lara van Ruijven werden zaterdag in de series uitgeschakeld.

St. Gelais kon maar weinig begrip opbrengen voor haar diskwalificatie. ,,Ik heb nog nooit in mijn leven meegemaakt dat hiervoor een straf werd uitgedeeld. Het is ongelooflijk”, aldus de shorttrackster. ,,Ik ben hier niet blij mee. Van Kerkhof viel achter me, ik had daar geen schuld aan.”