De Zweedse langlaufster Stina Nilsson heeft bij de Winterspelen in Pyeongchang de olympische titel veroverd op de sprint klassieke stijl. Ze noteerde in de finale-run een tijd van 3.03,84 en was daarmee 3 seconden sneller dan de Noorse Maiken Caspersen Falla, die vier jaar geleden in Sotsji nog het sprintgoud had bemachtigd. Zij klokte 3.06,87.

Joelia Beloroekova, uitkomend voor het team van olympische sporters uit Rusland, behaalde het brons in 3.07,21.