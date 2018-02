Chinese wereldkampioenen leiden na korte kür

Sui Wenjing en Han Cong leiden bij het kunstrijden op de Winterspelen van Pyeongchang na de korte kür. Het Chinese koppel, de regerend wereldkampioenen, liet op de tonen van Leonard Cohens Hallelujah een serie van drievoudige sprongen zien die mede goed waren voor een score van 82,39.

De namens de Olympische Atleten uit Rusland uitkomende Evgenia Tarasova en Vladimir Morozov volgen op minder dan een punt. Het gat naar het Canadese koppel Meagan Duhamel en Eric Radford was groter. Zij kwamen door een foutje van Duhamel niet verder dan 76,82.

,,Het ging best goed”, zei Sui. ,,We hebben ervan genoten en ik denk dat we in de vrije kür het beste uit onszelf gaan halen.” Het tweede onderdeel voor paren is donderdag.

Veel enthousiasme was er voor het Noord-Koreaanse paar Ryom Tae-ok en Kim Ju-sik. Een vak met Noord-Koreaanse cheerleaders zag hun favorieten tot een persoonlijk record komen van 69,40, goed voor de elfde plaats. De kunstrijders waren in september de eerste Noord-Koreanen die zich plaatsten voor de Spelen maar door de politieke spanningen bleef het lang onduidelijk of ze in Pyeongchang konden deelnemen. Uiteindelijk reisden er 22 sporters af onder wie elf ijshockeysters die een combinatieteam vormen samen met de Zuid-Koreaansen.