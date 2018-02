Fans mogen olympische schaatshal in

De Nederlandse schaatsfans bij de Winterspelen van Pyeongchang 2018 kunnen opgelucht ademhalen. Ze mogen woensdagavond gewoon bij de olympische 1000 meter voor vrouwen aanwezig zijn. De persmanager van de Gangneung Oval heeft tegen het ANP bevestigd dat publiek en pers normaal toegang hebben tot het stadion.

Vanwege de stormachtige wind besloot de olympische organisatie om veiligheidsredenen alle publieke ruimten in het Gangneung Olympic Park af te sluiten en alle activiteiten voor woensdag te staken. Toegang tot de openbare ruimtes is niet meer mogelijk. Bezoekers die al op het park zijn, is opgedragen voorlopig binnen te blijven. Fans met een ticket voor een sportwedstrijd mogen het Olympic Park nog wel in.

De schaatsraces beginnen om 19.00 uur plaatselijke tijd (11.00 uur Nederlandse tijd).

De olympische organisatie begon in de loop van de middag, toen de harde wind nog wat meer aantrok, met het afsluiten van de perscentra, die in grote tenten zijn gehuisvest. Ook de tijdelijke onderkomens voor het personeel van de verscheidene sportcomplexen werden op slot gegooid.

Op het Olympic Park in Gangneung staan de stadions voor schaatsen, curling, shorttrack, kunstrijden en ijshockey. Bezoekers ondervonden de hele dag al veel hinder van de stormachtige wind, die in het olympische berggedeelte ook voor veel overlast zorgt. Vele fans moesten hun sjaals en capuchons voor hun gezicht houden om te voorkomen dat er zand en andere rommel in hun gezicht waaide.

Het is overigens niet koud meer in Gangneung. De temperatuur is gestegen naar rond de 10 graden, waar de gevoelstemperatuur eerder bij Pyeongchang 2018 rond de -15 graden lag, mede door de ijskoude wind.