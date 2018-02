Federer begint vlekkeloos in Rotterdam

Roger Federer heeft de eerste horde genomen op weg naar de eerste plek op de wereldranglijst. De 36-jarige Zwitser gunde de Belg Ruben Bemelmans in de eerste ronde van het ABN Amro World Tennis Tournament drie games: 6-1 6-2.

Federer ging vliegend van start en na twintig minuutjes was de eerste set binnen tegen Bemelmans, de nummer 116 van de wereld. In de tweede set kreeg Federer wat meer weerstand van de Belg, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi in Rotterdam haalde. Toch kon Bemelmans niet opboksen tegen het tennisgeweld van de Zwitser. In de servicegames van Federer was de dertigjarige Belg onmachtig. Omdat Federer de eerste en zevende game brak was de eersterondepartij uiteindelijk toch snel klaar in het uitverkochte Ahoy.

Na 47 minuten stond de eindstand op het scorebord. Het was de achtste partij in Federers loopbaan die hij won binnen vijftig minuten (exclusief opgaven).

‘King Roger’ is met een missie naar Ahoy gekomen. Als hij de halve finales bereikt van het toernooi dat hij in 2005 en 2012 op zijn naam schreef, wordt hij de oudste nummer één ooit. Andre Agassi heeft dat record nu nog op zijn naam staan. De Amerikaanse tennislegende was 33 jaar en 131 dagen oud toen hij in 2003 voor het laatst bovenaan de ATP-ranking stond.

Op weg naar die mijlpaal moet Federer nog twee tennissers verslaan. In de tweede ronde wacht donderdag de Duitser Philipp Kohlschreiber, waarna vrijdag alleen nog een Nederlander hem kan weerhouden van de nummer één-positie: Robin Haase of Tallon Griekspoor.