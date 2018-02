Federer in actie in Rotterdam

Roger Federer maakt woensdag in de eerste avondpartij zijn opwachting bij het ABN Amro World Tennis Tournament. De Zwitserse tennisser neemt het in de eerste ronde op tegen de Belgische qualifier Ruben Bemelmans.

De 36-jarige Federer meldde zich vorige week bij toernooidirecteur Richard Krajicek of hij kan meedoen in Ahoy. De winnaar van de Australian Open lost als hij in Rotterdam de halve finales haalt, de Spanjaard Rafael Nadal af als de nummer één van de wereldranglijst. Hij voerde de mondiale lijst in november 2012 voor het laatst aan.

Robin Haase en Thiemo de Bakker spelen woensdag ook hun partij in de eerste ronde. De twee Nederlanders nemen het tegen elkaar op.