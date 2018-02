Haas presenteert nieuwe auto

Haas heeft als eerste team in de Formule 1 de nieuwe auto voor het komende seizoen gepresenteerd. Het meest in het oog springende nieuwtje is de zogeheten halo, de beugel om de cockpit die extra hoofdbescherming moet bieden aan alle coureurs in de koningsklasse van de autosport.

De halo is zwartgeverfd en springt daardoor niet meteen in het oog. De auto heeft de naam V18 gekregen. De Fransman Romain Grosjean en Dane Kevin Magnussen zijn nog steeds de coureurs van de Franse ploeg.

Het Formule 1-team van Red Bull presenteert maandag de bolide voor het komende wereldkampioenschap. Daarmee is de renstal van Max Verstappen enkele dagen eerder dan de twee grootste concurrenten, want Mercedes en Ferrari tonen donderdag 22 februari hun nieuwste auto.

Hoe de onthulling van de RB14 precies vorm krijgt, maakte Red Bull nog niet bekend.