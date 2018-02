James en nieuwkomers op schot voor Cavaliers

Met 37 punten was basketbalvedette LeBron James weer eens de grote man bij Cleveland Cavaliers dat met 120-112 te sterk was voor Oklahoma City Thunder. Voor James, ook nog goed voor acht rebounds en acht assists, was het alweer de vijfde keer dit seizoen dat hij 35 punten of meer scoorde. JR Smith voegde er met zes driepunters achttien punten aan toe voor de Cavaliers die hun vierde zege op rij boekten.

De ‘Cavs’, vorig jaar de verliezend finalist in de NBA, zagen bovendien een viertal nieuwkomers samen tot 48 punten komen. Onder hen Rodney Hood en Jordan Clarkson, beiden goed voor veertien punten. Namens de thuisploeg was Paul George de topschutter: 25 punten. Oklahoma verloor zes van de laatste achttien wedstrijden. Cleveland is derde in de Eastern Conference waar Toronto Raptors en Boston Celtics vooralsnog toonaangevend zijn.