Jorien ter Mors: het was de perfecte race

Na haar gouden medaille op de 1000 meter sprak Jorien ter Mors van de perfecte race. ,,Ik zou niet weten wat ik anders had moeten doen. Ik heb er alles aan gedaan. Toch bleef het na de rit even afwachten. Pas toen ik zag dat Nao Kodaira niet sneller was, wist ik vrij zeker dat het goed zat. Maar het blijft altijd spannend tot de laatste rit.”

Ter Mors zei dat ze in aanloop naar het olympisch toernooi alle risico’s had genomen. ,,Ik heb heel veel krachttraining gedaan, soms wel drie keer in de week”, zei ze bij de NOS. ,,Dat had verkeerd kunnen uitpakken voor mijn rug. Maar het was nodig om hier toe te kunnen slaan. Het is gelukt allemaal, dat is geweldig.”