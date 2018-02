Kramer start in laatste rit op 10.000 meter

Sven Kramer heeft ook voor de olympische 10.000 meter gunstig geloot. De 31-jarige Fries komt donderdag bij de Winterspelen in Gangneung in de zesde en laatste rit uit. Hij rijdt opnieuw tegen de Duitser Patrick Beckert, de man die zondag op de 5000 meter ook al zijn tegenstander was.

Wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen is in de vijfde rit aan de beurt. Hij heeft de Italiaan Nicola Tumolero als tegenstander.

Jorrit Bergsma, de titelverdediger, neemt het in de vierde rit op tegen een andere Italiaan, Davide Ghiotto.

Op de 5000 meter reed Bloemen eveneens voordat Kramer aan de beurt was. De kopman van Team LottoNL-Jumbo richtte zich in de voorlaatste rit puur op de leidende tijd van zijn grote rivaal en veroverde met een bekeken race zijn derde opeenvolgende olympische titel op de 5000 meter. Kramer reed een olympische recordtijd (6.09,76) en Bloemen eindigde als tweede (6.11,61), met de Noor Sverre Lunde Pedersen door een verschil van 0,002 seconde op de derde plek.

Kramer en Bloemen wisten dat ze tot de laatste lotingsgroep van vier schaatsers op de 10.000 meter hoorden. Alleen de tegenstander en het ritnummer, vijf of zes, waren nog niet bekend. De internationale schaatsunie (ISU) hanteert voor de indeling van de drie poules de stand in de wereldbeker na vier toernooien, waarbij de uitslagen op de 5000 en 10.000 meter worden gecombineerd. Bloemen leidt in dat klassement, gevolgd door Kramer. De loting voor de langste afstand leidde echter opnieuw niet tot een onderling titanenduel waarop veel liefhebbers hun hoop hadden gevestigd.

De olympische titel op de 10.000 meter is de enige hoofdprijs die nog op de erelijst van Kramer ontbreekt.