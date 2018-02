Meer schaatsmedailles lonken

De Nederlandse schaatsequipe kan woensdag opnieuw medailles oogsten tijdens de Winterspelen van Pyeongchang. Voor de vrouwen staat de 1000 meter op het programma en met Marrit Leenstra, Jorien ter Mors en Ireen Wüst verschijnt Oranje opnieuw met drie kandidaten voor eremetaal op het ijs.

Leenstra, die maandag brons pakte op de 1500 meter, neemt het in de zestiende race op tegen de Amerikaanse Heather Bergsma. De vrouw van de Friese stayer Jorrit Bergsma is wereldkampioen op dit onderdeel.

Wüst, die in Zuid-Korea al zilver (3000 meter) en goud (1500 meter) veroverde, gaat in de vierde rit van start. Ze rijdt tegen de Italiaanse Yvonne Daldossi. In de twaalfde rit heeft Ter Mors de Amerikaanse Brittany Bowe als tegenstander. ,,Ik voel me goed, ik schaats hard, ik heb er zin in”, blikt de Nederlands kampioene gretig vooruit. Voor het goud op de 1000 meter is echter de Japanse Nao Kodaira de grote favoriete.