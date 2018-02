Kjeld Nuis heeft zijn gouden medaille. De winnaar van de 1500 meter kreeg de gouden plak op Medal Plaza uitgereikt door het Zuid-Afrikaanse IOC-lid Anant Singh.

Patrick Roest kreeg de zilveren medaille omgehangen. Voor zowel Nuis als Roest is het de eerste keer dat ze deelnemen aan de Olympische Spelen. Onder luid gejuich kreeg de Zuid-Koreaan Kim Min-seok het brons uitgereikt. Het is de eerste medaille bij het langebaanschaatsen voor Zuid-Korea bij de Spelen in Pyeongchang.

Na de langebaanschaatsers kreeg ook Yara van Kerkhof haar zilveren medaille uitgereikt. De 27-jarige Nederlandse mocht als eerste Nederlandse shorttrackster een olympische medaille in ontvangst nemen. Van Kerkhof eindigde als derde op de 500 meter, maar schoof op naar de tweede plaats toen de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong een straf kreeg.

Naast Van Kerkhof kreeg de Italiaanse Arianna Fontana het goud. De Italiaanse won op deze afstand in Sotsji 2014 zilver en in Vancouver 2010 brons.