Otter neemt met goud afscheid van Ter Mors

Een beter ‘afscheid’ kan Jeroen Otter zich niet wensen. De coach is bezig aan zijn laatste seizoen waarin hij samenwerkt met Jorien ter Mors, die afscheid neemt als shorttrackster en zich volledig op de langebaan concentreert. Bij de Olympische Spelen in Gangneung liet de Enschedese woensdag op de 1000 meter verrassend de Japanse topfavoriete Nao Kodaira achter zich en stond ze op de hoogste trede van het erepodium.

Anderhalve maand terug liep Ter Mors op het olympisch kwalificatietoernooi deelname op de 1500 meter mis. Niets wees er toen nog op dat ze in Zuid-Korea op de kilometer goud ging pakken.

,,Direct na het olympisch kwalificatietoernooi hebben we een belangrijk besluit genomen en zijn we gegaan voor een periode van alles of niets”, legde Otter uit in de Gangneung Olympic Oval.