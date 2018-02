Problemen voorbij in Gangneung Olympic Park

De grootste problemen in het Gangneung Olympic Park met de harde wind zijn voorbij. De windkracht is sterk afgenomen, waarna de eerste tenten voor het personeel weer open zijn gegaan. Het perscentrum bij de Gangneung Oval, ook gehuisvest in een grote tent, was rond 18.30 uur plaatselijke tijd (10.30 uur in Nederland) nog dicht.

De openbare ruimtes in het park blijven woensdag sowieso gesloten. Ook de activiteiten in de buitenlucht zijn voor de hele dag geschrapt. Alleen bezoekers met een toegangsbewijs voor een olympische wedstrijd mogen het park in. Voor anderen blijft het complex, met stadions voor schaatsen, ijshockey, kunstrijden, shorttrack en curling, woensdag gesloten.

De olympische 1000 meter voor vrouwen, met Ireen Wüst, Marrit Leenstra en Jorien ter Mors, begint om 11.00 uur (Nederlandse tijd).