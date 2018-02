Russische ijshockeyers beginnen met nederlaag

De ijshockeyers van Slowakije hebben voor een daverende verrassing gezorgd door in de openingswedstrijd het team van de Olympische atleten namens Rusland te verslaan. De wedstrijd in Gangneung eindigde in 3-2 door een doelpunt in de derde periode van Peter Ceresnak.

De Russen die onder neutrale vlag deelnemen in Pyeongchang worden gezien als topfavoriet, omdat de ijshockeyers uit de Noord-Amerikaanse profliga NHL voor het eerst sinds de Spelen van 1994 geen toestemming hebben gekregen om deel te nemen aan de Spelen. Het team van de Russen bestaat uit spelers van de Oost-Europese KHL, de op één na sterkste competitie ter wereld.

De Russen spelen de volgende wedstrijd in de groepsfase tegen Slovenië, dat eveneens verrassend de ijshockeyers van de Verenigde Staten met 3-2 had verslagen.