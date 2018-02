Ter Mors: ik heb veel risico’s genomen

Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) heeft de basis gevormd voor de gouden medaille die Jorien ter Mors woensdag op de 1000 meter in Gangneung behaalde. Juist het feit dat ze eind december deelname op de 1500 meter in Zuid-Korea misliep, dwong haar tot een koerswijziging, legde ze uit in de Gangneung Olympic Oval.

,,Na het OKT heb ik veel risico’s genomen. Toen duidelijk werd dat ik op de Spelen eigenlijk maar op één afstand op de langebaan mee zou doen die me goed ligt, heb ik er alles aan gedaan om zo goed mogelijk hier te verschijnen. Het heeft goed uitgepakt”, zei Ter Mors, die vier jaar terug in Sotsji de 1500 meter op haar naam schreef.

De risico’s zaten vooral in de trainingen. In aanloop naar het OKT deed de Enschedese weinig krachttrainingen en weinig expliciete oefeningen voor haar zwakke rug.