Titelverdediger Mayer onzeker voor afdaling

Het is onzeker of Matthias Mayer zijn olympische titel op de afdaling kan verdedigen. De Oostenrijker ondervindt last van een val bij de slalom, dinsdag tijdens de combinatie. Mayer hield daaraan een bloeduitstorting op de bil over. De zwelling hindert hem bij het bewegen, verklaarde de winnaar van goud op de afdaling bij Sotsji 2014.

,,Ik heb nog geen groen licht gekregen. We beslissen pas op de dag zelf”, zei Mayer. De afdaling, aanvankelijk voor afgelopen zondag gepland, wordt donderdag gehouden. Mits de weersomstandigheden in Pyeongchang dat ditmaal toelaten. De 28-jarige Mayer werd derde in de combinatie-afdaling waarna het dus op de slalom misging. Hij geldt normaal gesproken als een van de kanshebbers.