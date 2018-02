Van der Velden: piekeren heeft weinig zin

Als jongste Nederlandse deelnemer aan de Olympische Spelen in Pyeongchang, stond Niek van der Velden de laatste weken veel in de belangstelling. Dat werd alleen nog maar meer toen de zeventienjarige snowboarder zich kort voor zijn wedstrijd op slopestyle blesseerde. Van der Velden liep een breuk op in zijn rechterbovenarm en moet nog minimaal vier jaar wachten voordat hij op de Spelen kan debuteren.

,,Op het moment zelf was het even balen. Ik had nog wel een week langer kunnen piekeren, maar daar schiet je niets mee op. Je kunt beter vooruit kijken en zien hoe je het snelst beter kan worden”, aldus Van der Velden, woensdag in Pyeongchang, waar hij net uit het ziekenhuis was ontslagen. De Brabander, die op de Spelen ook op het onderdeel big air mee zou doen, vliegt donderdag terug naar Nederland.