Amstel Gold Race past finale aan

De Amstel Gold Race past voor de editie van dit jaar het parcours voor de finale opnieuw aan. Na de beklimming van de Geulhemmerberg zal het peloton niet meer de brede afdaling via de Rasberg naar Maastricht nemen, maar via de parallel gelegen Kuitenbergweg richting de wijk Amby afdalen. Eenmaal beneden zullen de renners ook een wat andere route volgen.

,,Met deze wijziging zoeken we de smallere wegen op, wat de controle door het peloton bemoeilijkt”, zegt koersdirecteur Leo van Vliet. ,,In 2017 hebben we gezien dat we door een simpele wijziging een attractievere wedstrijd hebben gekregen. Met deze nieuwe wijziging moeten de kanshebbers op de overwinning zich ruim voor dat de finale begint goed positioneren of al ten aanval zijn getrokken.”

De enige Nederlandse wielerklassieker wordt op zondag 15 april verreden.