Bergsma boos op ‘kamp-Kramer’

Jorrit Bergsma en Sven Kramer worden voorlopig geen goede vrienden. Na afloop van de olympische 10 kilometer sprak Bergsma duidelijke woorden richting zijn concurrent. De winnaar van olympisch zilver zei te vermoeden dat het ‘kamp-Kramer’ hem op de dag van de wedstrijd van zijn stuk probeerde te brengen.

Bergsma doelde op het verhaal dat donderdag naar buiten kwam over zijn coach Jillert Anema, die bij de Spelen in Sotsji een afspraak over het wedstrijdverloop op de ploegachtervolging tussen Frankrijk en Nederland probeerde te maken.

,,Of het uit het kamp-Kramer komt? Daar duidt het wel erg op”, zei Bergsma, die aangaf geen concrete bewijzen te hebben. ,,Voor hem was het heel belangrijk hier die 10 kilometer te winnen. Vier jaar terug gebeurde er ook al iets, kort voor het olympisch kwalificatietoernooi van Sotsji. Toen kwam opeens het bericht dat Bob de Jong en ik ruzie zouden hebben. Dat kwam ook uit die richting. Hij is een groot kampioen. Dit heeft hij niet nodig. Ik vind het heel jammer dat dit gebeurt. Waarom zou dit verhaal vandaag naar buiten komen?”

Bergsma hield Kramer vier jaar terug van de olympische titel op de langste afstand af. Donderdag moest de 32-jarige Fries de titel aan Ted-Jan Bloemen laten. ,,Als regerend olympisch kampioen had ik hier graag mijn titel verdedigd. Dat zat er vandaag niet in. Zilver was het hoogst haalbare. Nu overheerst de teleurstelling eigenlijk nog het meest. Ik had hier echt willen winnen, het is de enige afstand waaraan ik meedoe”, besloot Bergsma.

Anema was na afloop van de 10 kilometer in de Gangneung Olympic Oval niet beschikbaar voor een gesprek met (Nederlandse) media.