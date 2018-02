Bergsma: er zat gewoon niet meer in

Schaatser Jorrit Bergsma was niet echt blij met zilver. ,,Ik had liever mijn olympische titel behouden”, sprak de winnaar van de 10.000 meter van Sotsji 2014. ,,Maar het zat er gewoon niet in. Vandaag was dit het maximale. Ik reed niet zo gemakkelijk als eerder in de week. Ted-Jan Bloemen kon zich richten op mijn tijd. Dat heeft hij goed gedaan.”

Enige tevredenheid was er wel. ,,Ik heb nog nooit zo hard gereden als vandaag. Mijn tijd was een persoonlijk record. Maar liever had ik iets ‘vlakker’ gereden. In de training ging het de laatste dagen heel goed, maar nu voelden de benen net iets te zwaar. Moeilijk te zeggen waar het aan lag.”