Bijl wil nog niet over medailleoogst praten

Jeroen Bijl, chef de mission van TeamNL bij de Winterspelen in Zuid-Korea, zucht eens diep. De geruchtmakende zaak-Anema kost hem deze donderdag, de dag van de 10.000 meter, nogal wat energie. Hij wil daarom graag over wat anders praten, maar schrikt van het nieuwe gespreksonderwerp. ,,Oh nee, ik ga helemaal niets zeggen over onze medailleoogst tot dusver. Dat doe ik hier één keer, als we klaar zijn. Verder reageer ik nergens op in de pers.”

Bijl beaamt nog wel dat TeamNL in Zuid-Korea, na vijf dagen al goed voor elf plakken, in een goede ‘flow’ zit. ,,En dan zijn dit soort akkefietjes minder leuk”, doelt hij op het gedoe rond Anema, de Friese schaatscoach die bij Sotsji 2014 het verloop van een race op de ploegachtervolging had willen beïnvloeden. ,,We zitten met de ploeg in een heel goede sfeer. Het gaat goed. Hoe we dat positieve gevoel vasthouden? Daar zorgen onze coaches wel voor.”