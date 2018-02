Bob de Jong huldigt Bergsma in HHH

Oud-olympisch kampioen Bob de Jong heeft in het Holland Heineken House (HHH) stayer Jorrit Bergsma op het podium een ‘medailletegel’ overhandigd voor zijn zilveren plak op de 10.000 meter. ,,Je hebt je olympische titel met verve verdedigd”, liet de huidige assistent-bondscoach van Zuid-Korea weten. ,,Helaas zat titelprolongatie er net niet in, maar dat is nog nooit iemand gelukt bij de Winterspelen op de 10.000 meter. Je bent nu de eerste die als titelhouder zilver heeft gehaald. Geweldig.”

Bergsma zei dat zilver voor hem achter Ted-Jan Bloemen het hoogst haalbare was. ,,Ik ben tevreden. Maar het doet nog wel een beetje pijn om je olympische titel kwijt te raken.”

Alle Nederlandse podiumklanten ontvangen een medailletegel die tijdens de Winterspelen aan een grote wand in het HHH komen te hangen.