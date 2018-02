Coach Orie: dit zag ik niet aankomen

Coach Jac Orie had niet zien aankomen dat Sven Kramer op de 10.000 meter van de Olympische Spelen zwaar zou teleurstellen. ,,Uit de trainingen bleek niet dat het minder ging. Vond hij dat wel? Nou ja, dat kan. Mijn indruk is anders.”

Wat Orie had gezien? ,,In elk geval niet wat ik wilde zien”, zei hij bij de NOS. ,,Van het begin kwam Sven niet in het ritme, bewoog hij te traag. Ik zag zijn rondetijden oplopen. Hij kon niet versnellen. Bovendien reden die anders jongens erg hard.”

Naar oorzaken blijft het altijd gissen, zei Orie. ,,Maar dit is gewoon wat sport is op het hoogste niveau. Sven Kramer is ook een mens. We kunnen er van alles bijslepen, maar dat heeft geen zin. Ik weet niet of het mentaal allemaal te veel voor hem is geworden. Over het algemeen kan Sven goed met de druk omgaan.”