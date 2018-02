Droomstart voor golfer Huizing bij Oman Open

Golfer Daan Huizing is uitstekend begonnen aan de Oman Open. De 27-jarige Nederlander die op een uitnodiging mag meedoen aan het toernooi op de Europese Tour, ging op de baan van Al Mouj Golf rond in 66 slagen. Dat is zes slagen onder het baangemiddelde. Daarmee voerde hij een tijdlang het leaderboard aan, maar uiteindelijk bleken de Britse Paul Waring en Matthew Southgate net iets beter. Zij gaan net voor Huizing aan de leiding met zeven slagen onder het baangemiddelde.

Huizing noteerde zeven birdies en één bogey op de achttien holes. Southgate sloeg een hole-in-one op baan vijf en daarnaast vijf birdies.

Joost Luiten sloot de eerste ronde af met 72 slagen, het baangemiddelde. Daarmee staat hij gedeeld 48e. Luiten sloeg drie birdies, maar ook één bogey en één dubbelbogey.