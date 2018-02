Goud kunstrijders Savchenko/Massot met record

Duitsland heeft er weer een gouden medaille bij. Kunstrijders Aljona Savchenko en Bruno Massot waren donderdag in Gangneung de beste op de vrije kür voor paren. Het is de eerste olympische Duitse zege op dit onderdeel in 66 jaar.

Savcenko en Massot kwamen in de Gangneung Ice Arena tot 235,90 punten, een wereldrecord. Het zilver ging naar de Chinezen Sui Wenjing en Han Cong met 235,47 punten. Meagan Duhamel en Eric Radford uit Canada eindigden als derde (230,15 punten).

De 29-jarige Massot is een Fransman die sinds eind 2015 voor Duitsland uitkomt.