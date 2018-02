‘Gouden’ start voor Shiffrin in Pyeongchang

Mikaela Shiffrin had zich geen betere start van haar Olympische Spelen kunnen wensen. De Amerikaanse skiester pakte op haar eerste onderdeel, de reuzenslalom, direct het goud. De 22-jarige Shiffrin, die vier jaar geleden in Sotsji olympisch kampioene werd op de slalom, gaat de komende dagen op jacht naar meer medailles. Ze doet op de Koreaanse piste mee aan de slalom, afdaling, super-G en de combinatie en vult haar drukke programma mogelijk nog aan met de gemengde landenwedstrijd op de parallel reuzenslalom.

,,Na de eerste run dacht ik: ik kan hier winnen. Dat gevoel nam ik mee naar de tweede run, daarin heb ik risico genomen”, zei Shiffrin, die in de aanloop naar de Winterspelen een kleine vormcrisis beleefde. ,,Ik had een paar moeizame wedstrijden in de wereldbeker. Geweldig om de Spelen op deze manier te beginnen. Nu ga ik me focussen op de slalom van vrijdag.”

Haar coach Mike Day was vol lof. ,,Wat Mikaela liet zien, was kampioenswaardig. Ze heeft het niet cadeau gekregen, maar ze was simpelweg de beste.”