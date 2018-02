Haase met gemak langs Griekspoor

Robin Haase heeft de kwartfinale van het ABN World Tennis Tournament in Rotterdam bereikt. In een Nederlands onderonsje was hij veel te sterk voor Tallon Griekspoor die met een wildcard was toegelaten tot het toernooi: 6-4 6-0.

Alleen in de eerste set had Haase iets te duchten van zijn tegenstander maar na een break bij de stand 4-4, serveerde hij de eerste set uit. Daarna was het verzet van Griekspoor gebroken en liep Haase met 6-0 gemakkelijk naar de winst. Haase neemt het vrijdagavond op tegen Roger Federer. Bij winst is de Zwitser de nieuwe nummer één van de wereld.

,,Tallon begon de wedstrijd heel goed”, was Haase complimenteus voor zijn tegenstander. ,,Uitstekend zelfs. Ik kwam maar niet los. Dat was in de tweede set helemaal anders, want ik heb in die set maar een paar punten verloren. Ik ben nog steeds grieperig en heb daarom veel geslapen overdag.”

Haase evenaarde met het bereiken van de kwartfinale bij zijn tiende optreden in Rotterdam zijn beste prestatie tot dusverre. In 2008 behoorde hij eveneens tot de laatste acht en werd hij uitgeschakeld door de latere winnaar Michael Llodra uit Frankrijk. Nu wacht Federer: ,,Wat ik allemaal moet doen om in deze kwartfinale van Roger Federer te winnen? Dat is een hele waslijst”, lachte Haase.