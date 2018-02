ISU-baas: zaak-Anema is nieuw voor ons

De internationale schaatsbond (ISU) zegt niets te weten van de poging tot matchfixing die Jillert Anema vier jaar geleden deed tijdens de Olympische Spelen in Sotsji. ,,Dit is geheel nieuw voor ons. Wij hebben NOC*NSF om informatie terzake gevraagd”, laat voorzitter Jan Dijkema in een summiere reactie aan het ANP weten.

Dijkema reageert daarmee op het verhaal dat donderdag via de Volkskrant naar buiten kwam. Anema deed de Nederlandse schaatsers via Arie Koops, toenmalig bondscoach van de Nederlandse achtervolgingsploeg, in Sotsji het verzoek in de eerste ronde tegen Frankrijk rustig aan te doen. Een afgang tegen het sterke Oranje zou misschien ten koste zou gaan van de financiële middelen voor het Franse schaatsen.

NOC*NSF gaf Anema in maart 2014 per brief een waarschuwing, maar trad daarmee tot donderdag nooit naar buiten.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot commentaar.