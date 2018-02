Kramer kijkt op van zaak-Anema

Op de dag dat Sven Kramer hoopt dat hij voor de eerste keer olympisch goud op de 10.000 meter wint, kijkt de Fries op van de zaak rond schaatscoach Jillert Anema. ,,Opzienbarend”, zegt Kramer tegen de NOS. ,,Maar ik vind het moeilijk om er nu een oordeel over te geven.”

Anema zou bij Sotsji 2014 hebben geprobeerd om namens Frankrijk een ‘deal’ met Nederland te maken over een olympische race op de ploegachtervolging (mannen). De Fries, coach van olympisch kampioen Jorrit Bergsma, is daarvoor vier jaar geleden schriftelijk door sportkoepel NOC*NSF berispt. Door een verhaal donderdag in de Volkskrant is er nu veel ophef rond TeamNL ontstaan, uitgerekend op de dag dat Kramer en Bergsma voor goud gaan op de 10 kilometer.

Voor Kramer was het verhaal over Anema niet helemaal verrassend. ,,Ik heb die geruchten ook gehoord. Het zou niet zo mogen zijn. Maar ik wil er het liefst buiten blijven. Of Anema een straf verdient? Dat weet ik niet, dan moet ik de details kennen en weten wat waar is. Of het een doofpotaffaire is? Dat denk ik wel en dat is nooit goed. Maar ik ga me nu even focussen op de 10 kilometer.”