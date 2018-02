Kramer: niet voor zilver of brons de bergen in

Hij had niet bewust zijn volledig mislukte race op de olympische 10.000 meter laten lopen. ,,Nee, dat heb ik niet expres gedaan”, zegt wereldkampioen Sven Kramer na zijn povere zesde plek. Toch leek het er wel op, dat hij de strijd in de laatste rit vroegtijdig opgaf. ,,De eerste acht ronden gingen nog wel, maar daarna kon ik mijn rondetijden niet afbouwen. Ze liepen juist alleen maar op. Dan weet je, dit gaat hem niet worden.”

Kramer zei achteraf ,,blij” te zijn dat hij niet als tweede of derde was geëindigd. Dan had hij vrijdag naar Medal Plaza in de bergen van Pyeongchang ‘moeten’ reizen. ,,Daar hoef ik niet heen voor zilver of brons. Ik rijd puur voor de winst en anders niets.”

Zijn coach Jac Orie had begrip voor die opvallende uitspraak van Kramer. ,,Ik kan me dat wel voorstellen in zijn positie. Elke medaille is er één? Ja, dat weet ik allemaal wel, maar atleten zoals Sven zijn op een bepaalde manier goed geworden. Met een bepaalde mentaliteit en een bepaald karakter. Alles wat wij gemiddeld vinden, daar red je het niet mee. Dus zo’n instelling zit onlosmakelijk vast aan het prestatieniveau dat hij haalt. Het is alles of niks bij Sven.”

Orie: ,,Is dat niet mooi dan? Alles of niks. Zo zijn de Spelen en zo staat die jongen erin. Daar kunnen we van alles van vinden, maar dat is wat hem hier heeft gebracht en dat is waarom we eerder hier van hem hebben genoten op de 5000 meter. Sven levert zo goed als altijd. Nu alleen even niet op de tien en dat is een heel grote teleurstelling. Ik krijg er gewoon kiespijn van, zo verschrikkelijk vind ik het. Maar dit hoort ook bij topsport.”