Langlaufster Haga troeft favorieten af

De Noorse langlaufster Ragnhild Haga heeft op de Olympische Spelen in Pyeongchang verrassend het goud gepakt op de 10 kilometer vrije stijl. De 27-jarige Haga troefde alle favorieten af met een tijd van 25.00,5. Daarmee was ze aanzienlijk sneller dan de Zweedse Charlotte Kalla en haar landgenote Marit Bjørgen, die op respectievelijk 20,3 en 31,9 seconden genoegen moesten nemen met zilver en brons. De Finse Krista Pärmäkoski zette precies dezelfde tijd neer als Bjørgen en pakte ook brons.

Kalla had op de openingsdag van de Spelen goud gewonnen op de skiatlon over 15 kilometer. Op die combinatie van 7,5 kilometer klassieke stijl en 7,5 kilometer vrije stijl ging het zilver naar zesvoudig olympisch kampioene Bjørgen. De 37-jarige Noorse veroverde donderdag haar twaalfde medaille op de Spelen, maar weer was het geen gouden.