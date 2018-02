NOC*NSF bevestigt en betreurt zaak-Anema

Sportkoepel NOC*NSF heeft in Zuid-Korea bevestigd dat schaatscoach Jillert Anema bij de Olympische Spelen van Sotsji 2014 over de schreef is gegaan. De Friese trainer, die bij de Winterspelen van Pyeongchang 2018 onder meer stayer Jorrit Bergsma begeleidt, zou namens Frankrijk op het onderdeel ploegachtervolging afspraken hebben willen maken met het Nederlandse team over het verloop van de onderlinge wedstrijd. Anema heeft daarvoor van NOC*NSF een stevige waarschuwing gekregen in een brief die hij enkele weken na Sotsji 2014 ontving.

,,Wij betreuren het zeer dat dit bericht nu naar buiten komt”, reageert Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, op een interview donderdag in de Volkskrant met Anema waarin hij vertelt over deze zaak. ,,Vandaag zou het alleen over de sportieve strijd op het ijs moeten gaan.”

Donderdag staat op de Gangneung Oval de 10.000 meter op het programma, met Sven Kramer, Bergsma en Ted-Jan Bloemen als titelkandidaten.