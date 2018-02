NOC*NSF informeert IOC over zaak-Anema

NOC*NSF heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) alsnog op de hoogte gebracht van de zaak-Anema. De sportkoepel heeft daartoe donderdag besloten nadat de Friese schaatstrainer in de Volkskrant zijn verhaal deed over de affaire die zich vier jaar geleden bij de Winterspelen van Sotsji 2014 afspeelde.

Namens de Franse ploeg deed Jillert Anema destijds een voorstel aan de Nederlandse teamleiding om het op een akkoordje te gooien voor de onderlinge race op de ploegachtervolging. De toenmalige chef de mission Maurits Hendriks weigerde dat resoluut. Anema kreeg enkele weken na Sotsji 2014 een officiële waarschuwing van NOC*NSF.

,,Nadat we het initiatief van Anema resoluut van de hand hadden gewezen en we op basis van extern en intern juridisch advies de sanctie hadden bepaald en uitgevoerd, was voor ons de zaak afgedaan en hebben we niet overwogen om het aan het IOC te melden. Nu de zaak door Anema zelf weer via de Volkskrant in de belangstelling is gebracht, hebben we het IOC alsnog geïnformeerd”, liet de sportkoepel vanuit Zuid-Korea weten weten. Eerder op de dag had de internationale schaatsunie (ISU) al om opheldering gevraagd bij NOC*NSF.

NOC*NSF houdt er rekening mee dat het IOC eerder over de zaak geïnformeerd had willen worden. ,,Als nu blijkt dat dit toch had gemoeten? Dan luisteren we goed naar het IOC en gaan we met hen in overleg om te bezien op welke wijze we dat recht kunnen zetten.”

De sportkoepel spreek van een ,,weloverwogen keuze voor een passende sanctie” tegen Anema. ,,Daar was openbaarmaking geen onderdeel van.”

Volgens NOC*NSF heeft Anema geen te lichte sanctie gekregen. ,,We hebben zijn gedachte in de kiem gesmoord. Onze reactie naar Anema was direct en duidelijk. We hebben er in Sotsji al indringend met hem over gesproken. Voor ons was de zaak afgedaan.”