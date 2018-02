Orie: Sven klaagt al tijdje over zijn afzet

Het duurde behoorlijk lang in de drukke catacomben van de Gangneung Oval, maar uiteindelijk kwam bij coach Jac Orie het hoge woord eruit. ,,Sven klaagt al een tijdje over zijn linker afzet. Het is een gevoel bij hem, maar ik kan geen gevoel zien. Hij heeft gewoon het gevoel aan één kant dat het daar niet zo lekker loopt. En dat is heel jammer want fysiek is hij sterker dan ooit. Dat wijzen alle testen duidelijk uit.”

Kramer, die op ontgoochelende wijze slechts zesde werd op de olympische 10.000 meter, gaf eerder als verklaring dat hij topvorm mist. ,,Ik ben een onwijze gevoelsschaatser. Dat maakt het juist nu extra moeilijk. Ik weet hoe het moet voelen voor de perfecte slag. Die heb ik hier helaas niet. Eigenlijk raak ik ze al sinds oktober niet goed. Op kracht en conditie kun je dan op een 5000 meter nog wel doorstampen, maar dat lukt op de 10.000 meter niet. Ik ben dit seizoen structureel niet goed en dat was ik vorig jaar wel.”

Volgens Orie bracht Kramer in oktober voor de eerste keer zijn afzet links ter sprake. ,,Soms ging het wel goed, maar soms ook weer niet. Het ging heen-en-weer. Ik heb geprobeerd er zo objectief mogelijk tegenaan te kijken. We hebben video’s van vroeger erbij gehaald, maar het probleem is dat je altijd wel een verschil ziet in een schaatsbeweging. Er zit ook altijd verschil tussen links en rechts. Het is heel moeilijk vast te stellen wat er nu precies aan de hand is. Het is een gevoel van sturen, vlak voor de afzet. Hij krijgt zijn been niet mee zoals hij dat graag wil.”