Poels wint tweede etappe in Ruta del Sol

Wout Poels heeft de tweede etappe van de Ruta del Sol gewonnen. De dertigjarige wielrenner van Team Sky kwam na 140 kilometer als eerste aan op de steile slotklim Alto de las Allanadas. De Spanjaard Luis León Sanchez finishte op twee seconden als tweede net voor de Belg Tim Wellens.

Tijdens de beklimming van de Alto de las Allanadas werd Diego Rubio als laatste van een trio vluchters bijgehaald. Eerder zat daarbij ook Pascal Eenkhoorn van LottoNL-Jumbo, maar de 21-jarige Nederlander moest voor de slotklim lossen.

Met zijn eerste demarrage haalde Poels de ontsnapte Wellens bij. Met de tweede versnelling kwam hij solo aan op de top en pakte hij zijn eerste zege van het seizoen. De Limburger neemt ook de leiderstrui over van de Franse sprinter Thomas Boudat die de eerste etappe won.

Chris Froome, de kopman van Team Sky eindigde als zevende achter zijn Nederlandse teamgenoot. De Britse viervoudige Tourwinnaar gaf 27 seconden toe op Poels. Froome rijdt in Andalusië zijn eerste koers, sinds afgelopen jaar bekend werd dat hij betrapt is op een te hoge waarde van het verboden salbutamol in zijn lichaam. Hij moet zich daarvoor verantwoorden bij de internationale wielrenunie UCI, maar mag in de tussentijd gewoon starten.

De Ruta del Sol wordt zondag besloten met een tijdrit over ruim 14 kilometer rond Barbate.