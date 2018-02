Shiffrin pakt goud op reuzenslalom

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft in Pyeongchang de olympische titel veroverd op de reuzenslalom. De 22-jarige Amerikaanse was over twee runs de beste op de Koreaanse piste. Shiffrin had vier jaar geleden in Sotsji als jongste skiester ooit al goud gepakt op de slalom.

Op het podium van de reuzenslalom in Pyeongchang kreeg Shiffrin gezelschap van de verrassende Noorse Ragnhild Mowinckel (zilver) en Federica Brignone uit Italië (derde). De Amerikaanse moest na de eerste run Manuela Mölgg voor zich dulden. De Italiaanse veterane mocht in de tweede run als laatste starten, maar bezweek onder de druk. Mölgg maakte teveel fouten en eindigde slechts als achtste.