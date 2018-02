‘Sinds 2015 geloof dat ik Kramer kon verslaan’

Ted-Jan Bloemen schaatste in Nederland jarenlang mee in de anonimiteit. Als genaturaliseerde Canadees pakte hij donderdag op 31-jarige leeftijd olympisch goud op de 10 kilometer. ,,Ik geloofde er altijd al wel in. Sinds 2015 weet ik dat ik Kramer in principe kan verslaan”, zei Bloemen na afloop in de Gangneung Olympic Oval, daarbij doelend op het wereldrecord dat hij in november van dat jaar in Salt Lake City op de langste afstand op zijn naam bracht. ,,Vanaf dat moment heb ik er heel erg in geloofd dat ik dit kon.”

Uiteindelijk was niet Kramer (zesde) zijn grootste concurrent, maar titelhouder Jorrit Bergsma. Bloemen won in een tijd van 12.39,77. Een jaar eerder, tijdens de WK afstanden, zette Kramer in hetzelfde stadion 12.38,89 neer. Bloemen: ,,Ik wist dat de tijden nu tijdens de Olympische Spelen over het algemeen iets hoger liggen dan bij de WK. Dus ik dacht: misschien is het genoeg.”

Toen Kramer als laatste van de favorieten in de baan kwam, was voor Bloemen al snel duidelijk dat het goud voor hem was. ,,Sven ging op een gegeven moment de rondjes van 31 seconden in. Bij mij begon het gevoel toen wel te komen”, aldus Bloemen, die eerder op de 5 kilometer achter Kramer als tweede eindigde.

Van Bloemen werd vaak gezegd dat hij alleen sterk is op hooglandbanen. In Gangneung rekende de geboren Leiderdorper definitief met die verhalen af. ,,Ik heb het mensen zeker horen zeggen, maar ik geloofde er nooit in. Natuurlijk heb ik goede races gereden op hooglandbanen, maar vorig jaar won ik bijvoorbeeld ook een wereldbekerwedstrijd in Berlijn.”

Stoppen op het hoogtepunt doet Bloemen niet, ook al is hij bij de volgende Spelen al 35 jaar. ,,Ik heb er nog heel veel plezier in. Ik wil door.”