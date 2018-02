Ted-Jan Bloemen: dit komt wel hard aan

,,Dit komt wel hard aan”, zei olympisch kampioen Ted-Jan Bloemen na zijn zege op de 10.000 meter bij de NOS. Hij was net bijgekomen van een zware huilbui. ,,Er speelden heel veel emoties door mijn hoofd. Ik ben niet zo’n gemakkelijke prater. In woorden uitdrukken wat ik voel is moeilijk.”

De voor Canada rijdende geboren Nederlander wist dat het kon. ,,Ik had er al van gedroomd. Maar de volgende stap is het dan ook nog even te doen. Dat viel niet mee. De eerste rondjes gingen gemakkelijk. Dan wordt het heel zwaar de goede rondetijden vast te houden. Het is gelukt, want het moest. Dit was de wedstrijd van mijn leven.”