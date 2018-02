Jorien ter Mors heeft haar gouden olympische medaille binnen. De Enschedese schaatsster, winnares van de 1000 meter, kreeg de hoofdprijs op Medal Plaza uitgereikt door het Amerikaanse IOC-lid Angela Ruggiero en Roland Maillard, die namens Zwitserland deel uitmaakt van het bestuur van de internationale schaatsunie ISU.

Voor Ter Mors was het haar tweede individuele goud. Vier jaar geleden in Sotsji won ze de 1500 meter. Daarvoor had ze zich deze keer niet gekwalificeerd.