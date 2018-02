Van der Weijden in eerste rit 5000 m

Annouk van der Weijden komt vrijdag bij de Winterspelen in Zuid-Korea in de eerste rit van de 5000 meter uit. De Nederlands kampioene allround neemt het op de Gangneung Oval op tegen Marina Zoejeva uit Wit-Rusland. In het klassement van de beste seizoenstijden leidt Van der Weijden met 6.56,41, eind december gereden bij het OKT in Heerenveen. Zoejeva staat niet bij de eerste 25.

Esmee Visser rijdt in de vierde race tegen Misaki Oshigiri uit Japan. De Nederlandse debutante zette bij het OKT in Thialf de derde seizoenstijd neer (6.56,60). Oshigiri heeft de twintigste tijd op haar naam staan (7.09,55).

Er zijn in totaal zes ritten. Olympisch en wereldkampioene Martina Sablikova uit Tsjechiƫ schaatst in de laatste race tegen Natalia Voronina uit Rusland. De 5000 meter begint om 12.00 uur Nederlandse tijd.