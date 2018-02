Van Gerwen wint makkelijk van Anderson

Michael van Gerwen heeft donderdag zijn tweede winstpartij geboekt in de Premier League of Darts. In het Engelse Newcastle trof hij de Schot Gary Anderson. De Nederlander kwam goed uit de startblokken en brak zijn tegenstander meteen in de eerste leg.

‘Mighty Mike’ maakte de 2-0 maar zag zijn voorsprong vervolgens verdampen en keek na een check-out van 170 door Anderson in de vijfde leg zelfs tegen 3-2 achterstand aan. Daarna was het echter de beurt aan de Brabantse nummer één van de wereld. Met vijf legs op rij besliste hij de partij 7-3.

Regerend wereldkampioen Rob Cross boekte eerder op de avond zijn eerste winstpartij in de Premier League door Peter Wright met 7-4 te verslaan. Cross had de winst hard nodig. Vorige week vloog hij er met 7-1 af tegen de Australiër Simon Whitlock, een week eerder was Van Gerwen met 7-2 te sterk.

Raymond van Barneveld verloor later op de avond met 7-4 van Whitlock. De Hagenaar had vorige week zijn eerste zege dit seizoen in de Premier League geboekt. Whitlock gaat samen met de Engelsman Michael Smith aan kop na drie speelronden. Beiden hebben de volle buit van zes punten.