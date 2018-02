Vaultier weer de beste op snowboardcross

De Fransman Pierre Vaultier heeft zijn olympische titel op de snowboardcross geprolongeerd. De dertigjarige Vaultier, tevens de regerend wereldkampioen, maakte zijn favorietenstatus waar op het spectaculaire onderdeel in Phoenix Park. Vaultier nam na de start in de finale met zes snowboarders direct de leiding en stond die niet meer af.

De Fransman was vier jaar geleden in Sotsji ook al de beste en prolongeerde zijn titel in Pyeongchang. De Australiër Jarryd Hughes kwam als tweede over de finish en pakte zilver, het brons ging naar de Spanjaard Regino Hernández. De drie andere finalisten, twee Amerikanen en een Australiër, gingen onderuit en waren daardoor kansloos voor de medailles.