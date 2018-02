Verstappen blij met terugkeer naar Hockenheim

Formule 1-coureur Max Verstappen kijkt uit naar een nieuw seizoen in een nieuwe bolide. De Limburger van Red Bull verheugt zich met name op de terugkeer van de Grand Prix van Duitsland op het circuit van Hockenheim. ,,Ik ken het circuit uit mijn tijd in de Formule 3, er zullen veel vrienden en fans op af komen”, zegt Verstappen in een door zijn team verspreid vooruitblik.

Over zijn bolide, de RB14 die volgende week maandag wordt gepresenteerd, was hij redelijk positief. ,,Alleen die halo (de cockpitbeveiliging) wordt lelijk en zwaar. Daar kijk ik niet naar uit. Verder ziet de wagen er mooi uit, hopelijk is-ie snel en maken we stappen vooruit. Zodat we meteen vanaf het begin meedoen en niet in de achtervolging hoeven zoals afgelopen jaar.”

Over doelen en verwachtingen sprak Verstappen zich niet uit. ,,Ik heb geen doelen nodig om mezelf te motiveren, ik wil altijd winnen. Sommige circuits liggen je beter, dat moeten we uitzoeken. Ik weet niet of ik de Mercedessen kan verslaan. Laten we eerst maar eens gaan testen.”