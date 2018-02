Zweedse biatlete Öberg foutloos naar het goud

De Zweedse biatlete Hanna Öberg heeft met een foutloze wedstrijd de olympische titel veroverd op de 15 kilometer. De 22-jarige Öberg schoot twintig keer alles raak en zette met 41.07,2 de beste tijd neer in het Koreaanse skiresort Alpensia. De Duitse Laura Dahlmeier, die in Pyeongchang al goud pakte op de 7,5 kilometer sprint en de 10 kilometer achtervolging, miste één keer en eindigde op ruim 41 seconden als derde.

Het zilver ging naar de Slowaakse Anastasiya Kuzmina, dezelfde kleur medaille die ze ook pakte op de achtervolging. De 33-jarige Slowaakse bezorgde zichzelf overwerk met twee missers bij het schieten en gaf 24,7 seconden toe op Öberg. Zevenvoudig wereldkampioene Dahlmeier, van wie een ‘goldrush’ wordt verwacht in Pyeongchang, moest na een misser in haar eerste van vier schietbeurten in de achtervolging. Die bracht haar alsnog naar het brons.