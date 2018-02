Anema betreurt ophef en vraagt om rust

De in opspraak geraakte schaatstrainer Jillert Anema betreurt de ophef en onrust die over hem bij de Winterspelen in Zuid-Korea zijn ontstaan. ,,Er is, op een niet door mij gekozen moment, in de Volkskrant een verhaal verschenen aan de hand van een interview dat ik in het najaar van 2017 heb gegeven. Ik betreur de ophef die is ontstaan. Vooral omdat het binnen een deel van de ploeg voor onrust heeft gezorgd”, laat de Friese coach in een persverklaring weten.

Anema wil tijdens de verdere duur van de Olympische Spelen, tot en met 25 februari, niet ingaan op de zaak. ,,Op dit moment draait alles om de prestaties”, benadrukt hij.

Donderdag, de dag waarop zijn vertrouweling Jorrit Bergsma zilver veroverde op de 10.000 meter, lekte uit dat Anema vier jaar geleden na Sotsji 2014 een officiële waarschuwing van sportkoepel NOC*NSF heeft gekregen voor een poging tot beïnvloeding van een olympische race op de achtervolging.

De (milde) sanctie werd niet naar buiten gebracht en evenmin met het IOC of de internationale schaatsunie (ISU) gecommuniceerd. Na het onthullende verhaal in de Volkskrant besloot NOC*NSF alsnog het IOC te informeren. De ISU heeft op eigen initiatief om opheldering bij de sportkoepel gevraagd.

In Nederland sprak minister Bruno Bruins (Sport) zijn verbazing uit over de kwestie waarvan hij niet op de hoogte was. Bruins kondigde een onderzoek aan naar de gang van zaken. De PvdA heeft Kamervragen gesteld over de affaire. De partij wil van het kabinet meer weten over de manier waarop het NOC*NSF ermee is omgegaan.