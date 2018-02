Anema: spreken is zilver, zwijgen is goud

Normaal gesproken heeft schaatscoach Jillert Anema over van alles en nog wat een mening, maar nu even niet. Na alle ophef in Nederland en Zuid-Korea rondom zijn persoon lijkt het de welbespraakte Fries beter en wijzer om vooralsnog zijn mond te houden.

,,Het is helemaal geen probleem hoor”, zegt hij in de mixed-zone van de Gangneung Oval als hij door een plukje verslaggevers wordt opgewacht. ,,Je moet er gewoon op dit moment van uitgaan, dat spreken zilver is en zwijgen goud. Nou, ik moet hier nog goud verdienen en zilver heb ik al”, doelt hij op de tweede plek van zijn vertrouweling Jorrit Bergsma op de olympische 10.000 meter. ,,Dus ik zeg nog even niks.”

Donderdag lekte tijdens de Winterspelen uit dat Anema vier jaar geleden na Sotsji 2014 een officiële waarschuwing van sportkoepel NOC*NSF heeft gekregen voor een poging tot beïnvloeding van een olympische race op de achtervolging. Sinds dat nieuws naar buiten kwam, is het bij Pyeongchang 2018 onrustig in en rond TeamNL.

Anema werd bij zijn route door de perszone van de schaatsbaan begeleid door diverse vertegenwoordigers van NOC*NSF. Het leek er een beetje op dat hij onder ‘toezicht’ stond, maar de veelbesproken coach ontkende dat de sportkoepel hem een zwijgplicht had opgelegd. ,,Nee, nee, zeker niet. Dat is het niet. Het is nu gewoon het handigste als ik mijn mond houd, want ik wil nog goud winnen hier. En als ik nu ga praten, is het geen zwijgen meer. En dan win ik geen goud.”